Movimento santista protesta na porta da Vila e do Pacaembu contra volta do futebol

Na tarde do último domingo, o movimento “Santos FC Antifascista” realizou um protesto em frente ao estádio do Pacaembu e da Vila Belmiro se mostrando contra o retorno do futebol, CBF, TV Globo e o presidente Jair Bolsonaro.

Com frases de ordem em faixas, o grupo de torcedores santistas considera inadmissível que qualquer liderança esportiva ou governamental considere a possibilidade de retomada do futebol no atual panorama brasileiro, no pico da pandemia do novo coronavírus.

“Sem torcida, sem futebol”, “salvem vidas e clubes”, “CBF+ Globo futebol da morte”, diziam as faixas.

Por fim, em nota divulgada nas redes sociais do movimento, os torcedores pediram que se pense na volta do futebol somente quando a doença estiver controlada e criticou Bolsonaro, um dos apoiadores do retorno das competições.