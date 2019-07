Montadora organiza evento no CT e expõe carros ao elenco do Santos

A BMW organizou um evento na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A montadora alemã preparou um almoço e expôs carros ao elenco do Santos. Alguns demonstraram interesse.

Os jogadores têm 20% de desconto nos veículos por causa de uma parceria de um ano entre o Peixe e a empresa, iniciada em abril, depois do fim do contrato com a Volvo.

O presidente José Carlos Peres e o técnico Jorge Sampaoli possuem carros da BMW – um X3 e um X4, respectivamente. A marca também fará uma série de ativações com o marketing do Alvinegro, como ações envolvendo o Sócio Rei.

