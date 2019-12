Meninos da Árvore levam faixas para rua de Sampaoli; técnico do Santos desce para agradecer

Os “Meninos da Árvore” fizeram mais uma homenagem a Jorge Sampaoli na tarde desta segunda-feira. Uniformizados com a organizada “Camisa 10”, eles levaram faixas para frente do prédio onde o técnico mora, em Santos. O argentino desceu para agradecer e tirar fotos com os garotos.

Mais cedo, os meninos foram ao CT Rei Pelé, local da reunião do treinador com o presidente José Carlos Peres. O encontro não teve uma definição. A diretoria prepara uma contraproposta diante de exigências complexas feitas por Sampaoli.

Em encontros com os Meninos da Árvore nos últimos dias, Jorge Sampaoli prometeu ficar. Nesta segunda, porém, falou “talvez” na saída do CT. O contrato termina no fim de 2020 e a permanência é improvável. Palmeiras e Racing (ARG) são dois dos interessados.

A relação de Sampaoli com os jovens teve início no primeiro semestre, quando eles escalavam as árvore para ver os treinamentos no CT Rei Pelé. Aos poucos eles viraram convidados das atividades e no fim da temporada tinham acesso “VIP”.

“Meninos do CT são meus amigos. Me acompanharam desde o início. Foram meus amigos mais leais”, disse Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva.

