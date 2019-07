Meia-atacante da base é efetivado no elenco profissional do Santos

Alexandre Tam, de 20 anos, foi efetivado no elenco profissional do Santos após chamar a atenção de Jorge Sampaoli nos treinamentos e nos jogos pelo Campeonato Paulista Sub-20 e Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Tam não atuará mais pelo sub-20 e só reforçará os aspirantes quando necessário. A ideia é aprimorar o meia no segundo semestre para ganhar mais minutos em 2020.

O Menino da Vila foi opção no banco de reservas de Sampaoli contra Ceará, Atlético-MG e Corinthians em junho, mas ainda não estreou como profissional.

Antes de ser relacionado pela primeira vez, Tam acertou a renovação do contrato até junho de 2022. O vínculo anterior se encerraria no último domingo. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 216 mi).

Natural do Guarujá, Alexandre ganhou o apelido nas ruas da favela Caranguejo. Ele costumava jogar com garotos mais velhos e por isso era chamado de “maluco”, “doido” e “tam-tam” – origem do seu “segundo nome”.

Ele chegou às categorias de base em 2011, depois de se destacar em torneio de futsal contra o Peixe. Ao site oficial, o garoto deu essa entrevista em 2016:

“Meu sonho é jogar no profissional do Santos e ganhar vários títulos. Quero ser campeão do Paulista, do Brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Quero ser um jogador que tenha amor e saiba honrar a camisa. É difícil vermos isso hoje em dia, mas quero fazer a diferença, ser referência e bom exemplo para todos. E, a partir daí, quem sabe também chegar à seleção brasileira e ao Real Madrid”, disse.

