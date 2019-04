Médico do Santos explica situação de Aguilar: “Se tudo ocorrer bem, jogará na segunda”

Coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti deu uma atualização sobre a situação de Felipe Aguilar. O zagueiro passou a noite no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, depois de choque de cabeça com Danilo Avelar durante o clássico contra o Corinthians deste domingo, em Itaquera, e recebeu alta na manhã desta segunda-feira.

“Estava consciente, realizou uma tomografia sem alteração. Ficou internado essa noite, em observação, evoluiu bem e está com dor de cabeça normal pelo impacto. Repetiu a tomografia e foi liberado pela neurocirurgia. Voltará a Santos e fará treinamento leve dia a dia. Mais para o final da semana, fará outro exame para ver se está tudo bem com a situação cerebral dele”, disse o doutor.

“Depende da avaliação diária, vamos ver com o questionário e as respostas. Pelo menos uma semana. Se tudo ocorrer bem, ele jogará na próxima segunda-feira (contra o Corinthians, no Pacaembu) “, completou.

O colombiano ficou desacordado por alguns instantes, causando preocupação entre jogadores dos dois times. Chamada ao gramado pelos próprios atletas, a ambulância entrou para remover Aguilar, já com um colar cervical instalado e consciente. Vários torcedores corintianos, inclusive, aplaudiram no momento em que o veículo deixou o campo.