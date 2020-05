Marinho tece duras críticas a Mano Menezes e o aponta como “pior treinador” da carreira

O atacante Marinho não tem boas lembranças de quando trabalhou com o técnico Mano Menezes, durante sua passagem pelo Cruzeiro, em 2015. Em entrevista ao canal Desimpedidos, o jogador, que atualmente defende o Santos, criticou duramente o ex-comandante e o apontou como o pior treinador que já teve. Segundo o camisa 11, Mano não o respeitou como profissional.

“A questão é que eu tenho que respeitar o treinador jogando ou não. Por exemplo, trabalhei com o Tite no Inter e não cheguei a jogar no profissional. Fui campeão e artilheiro em competições de base, fui convocado para a Seleção Brasileira sub-20, mas não jogava no profissional. E o Tite era o treinador, mas é um cara que tem minha admiração, diferente do Mano Menezes. O cara não me tratou como profissional. Por mais que eu não possa jogar com ele, me tratasse com respeito. A primeira coisa que ele fez quando chegou no Cruzeiro foi falar: ‘Ah, você é aquele lá do ‘sabia não’, né?’. Imagina, qual o respeito que o cara trata o seu atleta? É desse jeito? Então, já caiu no meu conceito daí”, declarou Marinho.

O atacante ainda afirmou não querer mais trabalhar com o técnico na carreira. “É um cara que não tenho vontade nenhuma de trabalhar e foi o pior treinador que já peguei, não porque eu não jogava, mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece. Eu não era nenhum medalhão no Cruzeiro quando cheguei, mas quem me levou para lá foi o Luxemburgo, treinador de Real Madrid, de Seleção… Vai falar o quê? Talvez o pior treinador que eu já peguei foi esse”, acrescentou o jogador, que marcou um gol em 12 partidas disputadas pela Raposa.

Por outro lado, Marinho fez questão de elogiar o técnico Jesualdo Ferreira, atual comandante do Santos. O atacante destacou o fato de o português ser diversas vezes exaltado pelos jogadores com quem trabalhou.

“Ele é muito ‘paizão’, dá moral para todo mundo… Abraçou os jogadores. Todos aceitaram a forma dele de trabalhar. Claro que ainda teve pouco tempo no clube, mas a gente espera que possa ajudar um cara que é vencedor, tem boas referências lá fora. O Hulk me falou dele. A gente vê a maioria dos jogadores na Europa que já trabalhou com ele falando bem dele. Ele não está no Santos à toa. Ele é vencedor. Que a gente possa pegar muita coisa que ele tem de bom para a nossa evolução e crescimento”, disse.

O Santos de Jesualdo Ferreira atuou 12 vezes em 2020. Depois de oscilação e processo de adaptação do elenco, o time melhorou antes da pausa e chegou a um aproveitamento de 58,3% na temporada.

