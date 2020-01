Marinho não treina no Santos e segue como dúvida para jogo contra o Guarani

O Santos poderá ter um ataque consideravelmente desfalcado para a partida contra o Guarani. Neste sábado, o Peixe realizou o penúltimo treino antes de enfrentar o Bugre e não contou com a presença de Marinho em campo. O jogador permanece tratando o entorse no tornozelo esquerdo sofrido no jogo contra o Red Bull Brasil.

A informação foi publicada pelo Diário do Peixe. Marinho foi reavaliado pelo departamento médico do clube, que vetou a participação do atacante no treino deste sábado. Caso o jogador volte a ser ausência na atividade do domingo, a tendência é que seja desfalque para o duelo com o Guarani.

Além disso, Jesualdo Ferreira tem outro problema. Kaio Jorge foi substituído no intervalo da partida contra o RB Bragantino com dores no tornozelo esquerdo e também não participou do treino deste sábado. O jogador havia sido o escolhido para substituir Soteldo, que está com a seleção venezuelana na disputa do pré-olímpico da Colômbia.

Dessa forma, Jesualdo pode ter poucas para escalar o setor ofensivo. Tailson, Derlis González e Raniel despontam como as principais alternativas para as pontas. Para manter o 4-3-3, o português também poderia optar por uma improvisação na posição.

Além disso, Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar novamente foram ausências no treino realizado no CT Rei Pelé. Os dois trabalharam internamente com a fisioterapia e buscam se recuperar para estrearem o quanto antes em 2020. Dessa forma, a dupla de zaga contra o Bugre deve ser formada por Luiz Felipe e Luan Peres.

Com o ponto somado na estreia do Paulistão, o Santos ocupa o segundo lugar do grupo A. Depois de enfrentar o Guarani, nesta segunda-feira, às 20h, no Brinco de Ouro, o Peixe terá pela frente a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, na quinta-feira, às 19h15.