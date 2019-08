Marinho lamenta quebra de sequência no Santos: “É ruim ficar fora”

Marinho voltou a ser titular e fez um dos gols do Santos no empate em 3 a 3 com o Fortaleza no último domingo, na Vila Belmiro, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e não ficará à disposição de Jorge Sampaoli contra a Chapecoense no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 11 levou uma advertência ainda pelo Grêmio. A segunda ocorreu ao tirar a camisa na comemoração do gol do Peixe diante do Botafogo. A última, no domingo, veio por uma falta na intermediária.