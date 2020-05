Marinho reativou seu perfil no Instagram na tarde desta segunda-feira. O atacante havia suspendido a conta após reclamar publicamente do corte salarial de 70% no Santos.

Marinho não deu desculpas e disse que desativou a rede social por iniciativa própria, para evitar confusão, e desejou dias melhores em meio à pandemia do novo coronavírus.

Veja a publicação abaixo: