Marinho, do Santos, faz campanha contra desafio do papel higiênico: “Depois vão parar no hospital”

A quarentena em meio ao novo coronavírus fez com que jogadores de todo o mundo aderissem ao desafio das embaixadinhas com papel higiênico. E Marinho, do Santos, não gostou.

O atacante pediu conscientização aos seus seguidores e colegas de profissão para evitar doenças.

“Olha, papel higiênico. Mas não é para desafio, não. É só para avisar a vocês que, se quiserem fazer embaixadinha, façam com a bola. Futebol. Papel higiênico? Depois vai limpar o negócio cheio de areia e vai reclamar, parar no hospital. Vamos nos conscientizar. Desafio, pivete, é com bola no pé. Isso aqui é outra coisa. Tamo junto!”, disse o jogador.