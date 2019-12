Marinho destaca 1º ano pelo Santos e diz: “Tenho certeza que teremos elenco mais forte”

Marinho chegou ao Santos em maio e sem alarde. E o segundo semestre do atacante terminou como titularidade absoluta sob o comando do ex-técnico Jorge Sampaoli.

Marinho se adaptou rapidamente, caiu nas graças da torcida do Peixe e recuperou o bom futebol dos tempos de Vitória.

“Esse ano foi muito especial para mim. Vestir a camisa do Santos tem sido uma honra, um privilégio. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos meses. Venho trabalhando muito para fazer a minha história com a camisa do clube. Espero continuar crescendo de produção em 2020 para que o próximo ano seja especial”, disse Marinho, à Gazeta Esportiva.

Reconhecido pela qualidade em campo e também pela espontaneidade, Marinho mostra muito otimismo para o 2020 do Alvinegro, mesmo sem o substituto de Sampaoli definido e com saídas importantes, casos de Gustavo Henrique, Jorge e Victor Ferraz.

“Vamos ter um ano muito intenso pela frente, com competições de alto nível novamente. Temos que fazer uma preparação forte desde o início da temporada para chegarmos bem nelas. Tenho certeza que teremos um elenco ainda mais forte em 2020”, afirmou.

“O Santos tem tudo para fazer uma temporada em 2020 ainda melhor. A perspectiva é a melhor possível para todos. Vamos brigar por títulos no próximo ano, sem nenhuma dúvida. A torcida pode esperar muita entrega de todos desde o primeiro jogo do ano”, concluiu.

Aos 29 anos, Marinho fez oito gols em 30 jogos pelo Santos em 2019. O Peixe não tem intenção de vendê-lo a não ser no caso de proposta irrecusável. O contrato termina em dezembro de 2022.