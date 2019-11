Marinho defende Ferraz e Jean Mota e diz que rivais em baixa “viram Barcelona” contra o Santos

Marinho aproveitou a entrevista coletiva desta segunda-feira para defender dois companheiros no Santos: Victor Ferraz e Jean Mota.

O atacante disse que a dupla é criticada nas derrotas e não recebe os devidos elogios nas vitórias, como no 3 a 0 sobre o Goiás no último sábado, no Serra Dourada.

“Quando grupo todo está bem, coletivamente falando, individual aparece. Eu, Soteldo, Sasha… Sou muito fã do Victor Ferraz, vejo muita gente criticando e ele anulou o Michael. Poucos anularam. Fez grande jogo e muita gente não reconhece. Quando o time perde, tem culpado, o Ferraz. E quando ganhamos, o Ferraz faz grande jogo e poucos dão moral. Tem nossa confiança, é nosso capitão. Respeito muito grande dos jogadores”, disse Marinho.

“Salientou bem. É outro. Pegam no pé do Jean. Quando a gente ganha não se ouve falar neles. Quando perde, é Victor Ferraz e Jean Mota. Parabenizo também o Jean. Fez um grande jogo contra o Goiás. Não jogava há dois ou três jogos, entrar é difícil, ele falou que poderia sentir cãibra. Deu tudo certo, fez um partidaço. Elogio a todos, foi jogo consistente. Luan foi muito bem atrás. Sem ter um destaque individual, o coletivo foi muito bem”, afirmou.

Ao ser perguntado sobre a má fase do São Paulo, Marinho brincou sobre adversários “virarem o Barcelona” contra o Santos. O Peixe enfrentará o Tricolor no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabe que São Paulo teve dois jogos em casa e não venceu. Todos querem jogar contra nós. Contra o Santos todo mundo joga. Não ganham de ninguém e contra o Santos viram o Barcelona. Temos que entrar concentrados, para fazer o resultado, sem dar bandeira para nenhum time crescer contra nós”, concluiu.

