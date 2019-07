Marinho comemora primeiro gol e exalta espírito do Santos

Autor do gol que deu a vitória ao Santos contra o Botafogo neste domingo, e ao mesmo tempo, colocou o Peixe ao lado do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, Marinho foi só elogios a atuação do time comandado por Sampaoli. Na saída de campo, o atacante valorizou o espírito dos companheiros para superar os donos da casa no Rio de Janeiro.

“O espírito da equipe tem que ser valorizado. A gente tem que jogar da mesma forma, como o Sampaoli pede, tanto dentro quanto fora de casa. Uma equipe que quer chegar ao título tem que jogar para frente, de forma ofensiva. A gente sabia que seria um jogo difícil contra o Botafogo aqui, mas a equipe se comportou muito bem, por isso conseguimos a vitória”, disse Marinho em entrevista ao canal Premiere.

“No primeiro tempo faltou ser um pouco mais incisivo nas jogadas. A gente demorou muito para sair para frente. No segundo tempo acertamos e fui feliz em poder fazer o gol e dar a vitória ao Santos”, completou o atacante, que entrou no segundo tempo na vaga de Uribe.

O gol marcado neste domingo, inclusive, foi o primeiro de Marinho pelo Santos. Contratado em maio junto ao Grêmio, o atacante admitiu certa ansiedade por balançar as redes e valorizou que o primeiro tento saiu em um momento importante, já que deu a vitória ao time.

“Estava um pouco ansioso para fazer o meu primeiro gol. Mas busquei manter a cabeça tranquila, porque sabia que o gol sairia na hora certa”, finalizou Marinho, que com bom-humor classificou o gol como um “mini míssil aleatório”.

Com os três pontos conquistados diante do Botafogo no Estádio Nílton Santos, o Peixe chegou aos 26 pontos e igualou a pontuação do Palmeiras, que segue à frente pelo número maior de gols marcados. Os comandados de Sampaoli, agora, voltam a campo no próximo domingo, na Vila Belmiro, para medir forças com o Avaí.