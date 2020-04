Marinho cita Bayern, Brasil e Flamengo, mas valoriza o Santos: “Jogo numa seleção”

Marinho revelou o sonho de jogar no Bayern, da Alemanha, em live com a apresentadora Natália Varela, esposa do atacante Magno Alves, nesta quarta-feira.

O atacante valorizou o Santos, falou sobre o desejo do seu pai de vê-lo no Flamengo e não mostrou empolgação para atuar na seleção brasileira.

“Meu sonho sempre foi jogar no Bayern, da Alemanha. Não gosto de matar meu sonho, sei que muitos já tentam matar nossos sonhos. Acredito que Deus faz o melhor para nós. Bayern é o clube que eu sempre sonhei, até por ser muito fã do Robben. E o Flamengo sempre foi um sonho do meu pai. Tive algumas oportunidades, mas nunca dependeu só de mim. Tive essa chance depois de sair do Vitória. É o sonho dele me ver jogar no Flamengo, mas nem sempre dá para realizar o sonho das pessoas. Pode ser no fim da carreira, talvez uma despedida, mas vivo o presente”, disse Marinho, antes de comentar sobre a Seleção.

“Já foi um sonho antes, hoje não. Não é um alvo. Eu jogo numa seleção já, o Santos. Clube que parou uma guerra. Hoje sou mais tranquilo, jogo no Santos e sou muito feliz. Depois de Pelé, Robinho e Neymar… Clube com história rica. Sou privilegiado. É como se diz no hino do Santos: ‘Um orgulho que nem todos podem ter'”, completou.

Marinho foi contratado em 2019 junto ao Grêmio, envolvido numa troca com David Braz, e se tornou titular absoluto e xodó da torcida. O vínculo vai até o fim de 2022.

