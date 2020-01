Márcio Zanardi elogia time após goleada na Copinha

Em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta segunda-feira, o Santos goleou o Olímpico-SE por 7 a 0 e está virtualmente classificado para a próxima fase da competição, precisando apenas de um empate. Após o jogo, o técnico alvinegro Márcio Zanardi deu uma entrevista exaltando o desempenho da equipe.

“Nosso primeiro objetivo é classificar, colocar o Santos de novo nessa competição tão importante. Estou muito feliz com a classificação, mas com muito pé no chão. Vamos recuperar o time agora e pensar já na outra fase. Tenho certeza que se fizermos jogos muito bons, as coisas vão melhorar cada vez mais”, declarou.

O treinador falou também sobre o zagueiro Derick, jovem promessa da defesa santista: “O Derick é um zagueiro novo, apesar de muito grande. Ele é de 2002, então ele vai errar, vai tomar algumas decisões equivocadas e a minha obrigação é formar esse atletas para que o profissional revele com mais condições”.

No fim da entrevista, Zanardi concluiu abordando o time que utilizará na próxima partida: “É um jogo importante, pois nosso segundo objetivo é classificar em primeiro, para mantermos a sede aqui. Mas vamos ver com a fisiologia, com o departamento médico, como os jogadores vão estar, mas vamos jogar pra ganhar”.

O próximo adversário do Santos na Copinha será o Marília, às 17h, na próxima quinta-feira, em busca da classificação para a próxima fase da competição.