Luiz Felipe sente dor na panturrilha e passará por exame no Santos

Luiz Felipe sentiu dores na panturrilha e passará por exames junto ao departamento médico do Santos para avaliar se há lesão.

O incômodo foi sentido no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque. Ele terminou o jogo no ataque, sem ter condições de correr.

Se Luiz Felipe for desfalque, Lucas Veríssimo é reposição imediata para atuar ao lado de Gustavo Henrique. O Santos voltará a campo para enfrentar a Chapecoense, no dia 12, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.