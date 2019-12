Lucescu exalta o Santos, mas esfria possibilidade: “Hoje não há nada”

O técnico Mircea Lucescu se assustou com a repercussão internacional de uma entrevista ao jornal romeno Gazeta Sporturilor nesta terça-feira. O treinador comentou sobre a procura “concreta” do Santos e pouco tempo depois viu a notícia ser replicada em diversos veículos de imprensa.

Lucescu, porém, vê pouca chance de substituir Jorge Sampaoli no Peixe. O profissional de 74 anos possui outras propostas e quer decidir seu futuro após a virada do ano.

“Eu não esperava toda essa repercussão. Eu sei que meu nome é falado no Santos, assim como de outros estrangeiros e é uma honra estar neste grupo. É normal depois de um europeu (Jorge Jesus, no Flamengo) ganhar Brasileiro e Libertadores. Eu amo o Brasil e fiquei muito feliz com a possibilidade, mas não há nada certo. Eu falo sempre com Jadson, Fernandinho e Marlos sobre o Brasil. O Santos é um clube enorme, seria lindo. Vamos ver, mas hoje não há nada”, disse Lucescu, em entrevista exclusiva (e em português) à Gazeta Esportiva.

Mircea Lucescu dirigiu equipes como Internazionale (ITA) e passou 12 anos no Shakhtar Donetsk (UCR), onde aprendeu a falar português com a legião de brasileiros. Seu último trabalho foi na seleção da Turquia.

O Santos espera anunciar o novo comandante ainda nesta semana. O presidente José Carlos Peres e o diretor William Thomas optam pelo silêncio e a tendência é de mais um estrangeiro em 2020.