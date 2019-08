Lucas Veríssimo treina como titular do Santos e diz: “Fico feliz de voltar na liderança”

O Santos contará com Lucas Veríssimo para enfrentar o Goiás neste domingo, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro esteve suspenso na vitória sobre o Avaí e retorna com a liderança.

De volta, Veríssimo deve ser titular do Peixe. Ele treinou na vaga de Victor Ferraz em parte das atividades da semana. Outra opção é entrar no lugar de Alison, com o esquema de três zagueiros. Derlis foi mantido no ataque nas movimentações táticas. A definição ocorrerá no sábado.

“Fico feliz de retornar ao time com o Santos na liderança do Brasileirão. Nunca gostamos de ficar de fora, ainda mais em uma partida que era fundamental para a gente. Graças a Deus conseguimos a vitória e alcançamos o objetivo. Agora precisamos dar sequência ao nosso trabalho porque a pressão dos outros clubes atrás da gente buscando o nosso lugar só vai aumentar e precisamos estar preparados para isso”, disse Lucas Veríssimo.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, o técnico Jorge Sampaoli destacou a importância de contar com Lucas.

“Jogar com três centrais breca mais a transição. Vamos conviver com isso. Lucas Veríssimo soluciona muito na transição. Com dois (zagueiros), colocamos cinco (no ataque). Com três (zagueiros), um volante mais de jogo. Estamos estudando as variações, não vou avisar o rival, mas queremos neutralizar a transição do Goiás, que pode nos dar de cabeça como foi em alguns momentos no Avaí. Empataram em um lapso e o jogo se complicou. Temos que ver o time preparado para transições. Pode ser 2-3-5 ou 3-2-5 de acordo com o rival”, explicou o treinador.

A provável formação do Santos é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz (Alison), Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jorge; Derlis González (Marinho ou Uribe), Soteldo e Eduardo Sasha.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com