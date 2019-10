Lucas Veríssimo recebe 3º cartão amarelo e desfalca Santos em clássico

Lucas Veríssimo desfalcará o Santos em clássico contra o Corinthians no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na arena em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG deste domingo, no Estádio Independência. Ele se envolveu em discussão com Elias e foi advertido.

Sem Veríssimo, o técnico Jorge Sampaoli voltará a escalar um lateral-direito de ofício – Victor Ferraz ou Pará. As alternativas para atuar ao lado de Gustavo Henrique no miolo de zaga são Luan Peres, Felipe Aguilar e Luiz Felipe.

A programação do Santos prevê treino na manhã desta segunda-feira no CT do Cruzeiro e folga na terça.