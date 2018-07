Lucas Veríssimo espera por fim de novela no Santos nesta quarta-feira

Lucas Veríssimo espera pelo fim da novela de sua venda no Santos nesta quarta-feira. O zagueiro e seus empresários estão otimistas por um desfecho positivo depois de várias semanas de negociações.

O Torino é quem tem mais chances de contratar o jogador de 23 anos. O clube italiano formalizou uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 45,3) nesta terça. O Peixe respondeu, por e-mail, pedindo esse valor pelos 80% dos direitos econômicos, sem incluir comissões e taxas de impostos. Dessa forma, os interessados precisariam arcar com as burocracias e ainda negociar outra quantia pelos 20% (10 do atleta e cinco de cada um dos empresários).

Enquanto isso, o Lyon-FRA prometeu uma oferta, maior do que o Torino, nesta quarta. O Alvinegro vai aceitar os R$ 45,3 milhões de quem pagar primeiro. A preferência do defensor, porém, é pela Itália.

Lucas Veríssimo quase deixou o alvinegro no começo do ano, para o Spartak Moscou-RUS, mas um desacerto entre empresários inviabilizou a transação de 7,5 milhões de euros (R$ 32 mi, à época). Agora, há o objetivo da venda com no mínimo 2,5 milhões de euros a mais.

O Santos vê Veríssimo como forma de aliviar os cofres e não sofrer tanto tecnicamente, já que o elenco do técnico Jair Ventura conta com David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu à disposição. O Peixe ainda aposta em garotos da base, como Jackson Porozo, e do sub-23, casos de Gabriel e Thiago.