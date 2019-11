Lucas Veríssimo elogia Autuori e pede melhora no planejamento do Santos

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, Lucas Veríssimo revelou estar insatisfeito com o planejamento do Santos. O zagueiro comentou sobre a saída de Paulo Autuori e utilizou o sucesso atual do Flamengo como um exemplo para o Peixe progredir.

Lucas aponta que algumas pessoas não têm o compromisso necessário com o clube: “Até falo em casa com meus familiares que sou mais santista do que muitos aqui dentro. Espero que o Santos melhore, porque quero ver um Santos grande”.

O zagueiro do Peixe também revelou descontentamento com a saída de Paulo Autuori do cargo de superintendente: “Acho que o clube acabou de perder um grande profissional, que é o Autuori. Ele é um cara visionário que queria somar. Tinha ótimos pensamentos. Você via que poderia ter crescimento. Já vinha planejando 2020, mas isso foi interrompido. O William (Thomas) já está pensando nisso e espero que faça um bom trabalho, porque o Santos merece brigar por títulos e tem que ser campeão. Está na hora de se sagrar campeão”.

“Isso é ruim para o clube, né? O Autuori provavelmente já fazia o planejamento para 2020. Isso aconteceu outras vezes (Gustavo Vieira, William Machado e Ricardo Gomes também deixaram a Vila Belmiro). O presidente tem de ver isso. Colocar alguém de confiança e deixar o cara trabalhar. Não pode continuar assim”, destacou Veríssimo.

Com uma visão ambiciosa para o futuro do Santos, o zagueiro trata o sucesso recente do Flamengo como um exemplo: “Acho que hoje a gente pode pegar como exemplo o Flamengo. Eles investem pesado dentro de campo, mas conseguem um retorno tanto dentro como fora. É planejamento. É isso que eu cobro bastante”.

“O Santos precisa de um planejamento, algo que nesses últimos um ano e meio, dois anos, o clube vem tendo muito pouco. Quero ver o Santos brigando por títulos”, completou o camisa 28 do Peixe.

