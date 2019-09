Lucas Veríssimo é expulso e não poderá enfrentar o Vasco

Neste domingo, o Santos derrotou o CSA na Vila Belmiro e voltou a vencer após quatro partidas. O ponto negativo ficou por conta de Lucas Veríssimo, que recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo do jogo contra a equipe alagoana e, na segunda etapa, foi novamente advertido, sendo expulso. Dessa forma, o zagueiro não poderá atuar contra o Vasco, na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veríssimo é um dos jogadores mais importantes para a equipe comandada por Jorge Sampaoli. O defensor pode atuar como zagueiro central ou posicionar-se como um lateral-direito, trazendo flexibilidade tática para o Peixe.

Com a suspensão de Veríssimo, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Luan Peres disputarão a vaga como titular para atuar ao lado de Gustavo Henrique. Contra o CSA, Sampaoli optou pela entrada de Luiz Felipe no lugar de Sasha para recompor a linha de defesa.

De qualquer maneira, a tendência é que Sampaoli não utilize o esquema com três zagueiros para enfrentar o Vasco, já que Veríssimo é o único que pode transformar-se em lateral durante a partida.

Com o resultado deste sábado, o Santos foi a 41 pontos, mantendo-se na terceira posição do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Vasco acontecerá no próximo sábado, às 17h, em São Januário.