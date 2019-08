Lucas Venuto se diz pronto para estrear pelo Santos: “Mano a mano é meu estilo”

Lucas Venuto não deve precisar de tempo antes de estrear pelo Santos. O atacante ex-Vancouver Whitecaps, do Canadá, prepara a mudança ao Brasil e pode ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli já contra o São Paulo, dia 10 de agosto, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Venuto treinou até a última quarta-feira e não vê a hora de estrear pelo Peixe. O atacante foi aprovado por Sampaoli em janeiro, mas a negociação ficou por detalhes de ser concluída.

“Fico muito feliz por voltar ao meu país. Eu saí muito novo do Brasil (19 anos, rumo ao RB Leipzig, da Alemanha). Estou bem fisicamente e pronto para jogar. Treinei normal até quarta-feira, estou em forma e agora é só fazer a mudança e ir aí (Brasil) para assinar o contrato”, disse Lucas Venuto, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O atacante é baixo, de 1,64 m de altura, e atua pelos lados do campo. Sua principal característica é o drible, assim como Yeferson Soteldo.

“Eu tenho mais minutos pelo lado direito, mas atuo nas duas pontas. Eu só quero somar, seja de um lado ou de outro. Chegarei para trabalhar muito em busca dos objetivos do clube. Tentamos no começo do ano, mas agora deu certo e Deus sabe o que faz. Acompanhei o Santos e gostei muito do esquema do jogo. Creio que vou somar muito, é um grande treinador, um grande clube e minha principal característica é o mano a mano. Tem em todos os meus vídeos”, explicou Venuto.

Lucas Venuto sente falta da cultura brasileira depois de atuar por quatro anos e meio na Áustria e sete meses no Canadá.

“Aqui é tudo muito frio, não tem esse calor, essa coisa que tem no nosso Brasil. No Brasil respiram futebol, estava mesmo com saudade de sentir isso. Foi show a minha carreira apesar de não me conhecerem. Joguei Euro League, tive um grande crescimento como jogador e atleta, aprendi idiomas, mas agora é a hora (de voltar)”, concluiu.

Lucas Venuto veio de graça ao Santos. O atacante rescindiu com o Whitecaps e assinará até dezembro de 2022. O jogador de 24 anos abriu mão de parte de valores a receber e chegou ao acordo pela saída amigável. O clube canadense ficou com 20% da futura venda. O Peixe pagará apenas pequenos valores de luvas e comissão.