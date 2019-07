Lucas Braga fala de adaptação difícil e não se incomoda em estar nos aspirantes do Santos

Aposta do presidente José Carlos Peres, Lucas Braga começa a chamar a atenção na equipe sub-20 do Santos depois de se destacar pelo Luverdense.

O atacante tem 22 anos, mas reforça o sub-20 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes desde junho. Na última quinta-feira, o jogador fez um golaço no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Ulrico Mursa.

O golaço de Lucas Braga no empate do Santos em 1 a 1 com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes #GazetaPeixe pic.twitter.com/37GpvGlBAr — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 25, 2019

A adaptação custa, principalmente pela diferença de estrutura em relação ao Luverdense, mas Braga se vê em casa e lembra do gol de Marinho na vitória dos profissionais do Santos por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo.

“Adaptação tem sido muito boa. Estou aqui há um mês e meio e é claro que leva um tempo para me adaptar, principalmente porque tudo é novo para mim. Mas a cada dia me sinto mais em casa e mais adaptado. É uma realidade diferente, eu nunca havia trabalhado com uma estrutura gigante como a do Santos. Para mim é a realização de um sonho, estou muito feliz”, disse Braga, à Gazeta Esportiva.

“Eu já havia feito alguns gols de fora da área, mas com certeza esse entra na lista dos mais bonitos que já marquei até hoje. Como diria o Marinho, foi um mini míssil aleatório (risos)”, completou.

A chegada ao profissional é difícil, principalmente pela concorrência no elenco de Jorge Sampaoli, com Soteldo, Marinho, Eduardo Sasha e Derlis González, e também por destaques da base na mesma posição, como Allanzinho e Alexandre Tam. Mas Lucas Braga não se incomoda.

“O sonho de todo jogador é estar no elenco principal e comigo não é diferente. Mas é uma alegria imensa vestir a camisa do Santos, independentemente da categoria, seja Sub-20, Aspirantes ou profissional. Continuarei trabalhando e se um dia a oportunidade aparecer estarei preparado para ajudar”, concluiu.