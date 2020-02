Luan Peres vê Santos forte na briga pelo Paulistão: “Não entramos para passear”

Com a saída de Gustavo Henrique e a lesão de Lucas Veríssimo, Jesualdo Ferreira teve que remodelar a zaga do Santos. Dessa forma, os escolhidos para formarem a dupla de defensores centrais do Peixe nesse início de ano foram Luiz Felipe e Luan Peres.

O segundo atuou como lateral sob o comando de Jorge Sampaoli em 2019 e, nesta temporada, se firmou como importante peça do sistema defensivo do Santos. Luan Peres acredita que o Santos faz um bom trabalho no início deste ano e que o clube pode brigar pelo título.

“Para quem não acreditava no Santos antes de o campeonato começar mostramos nessas primeiras rodadas que não entramos para passear no Paulistão. Temos um grupo forte e o trabalho que já vinha sendo bem feito em 2019 teve prosseguimento nesta temporada. Tenho convicção que brigaremos pelos títulos nas competições que disputaremos”, afirmou o zagueiro.

Até o momento, o Santos tomou apenas três gols em cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista. Luan Peres afirma que, além dos bons números, a defesa do Peixe tem evoluído com a bola no pé.

“Toda vez que acaba uma partida e não sofremos gol é motivo de orgulho para nós defensores, como foi diante do Botafogo de Ribeirão. Mas, vejo nosso time evoluindo também em outros detalhes como a construção de jogadas. Nossa equipe vem jogando, desde a defesa, com a bola no pé e demonstrando muito confiança para isso. Estou bem entrosado com o Luiz Felipe e temos também o Lucas Veríssimo voltando”, finalizou.

Depois de cinco rodadas disputas pelo Campeonato Paulista, o Santos é o líder do grupo A, com dez pontos somados. Na próxima rodada, o Peixe visitará a Ferroviária, em Araraquara, no domingo, às 19h.