Luan Peres quer jogar o clássico, mas Jesualdo não projeta escalação do Santos

Depois de vencer o Delfín pela Libertadores, o Santos tem que virar a chave rapidamente, já que no sábado terá pela frente o clássico com o São Paulo, no Morumbi. Apesar do confronto pelo estadual, o Peixe também terá um compromisso importante na terça-feira da semana que vem, contra o Olímpia, na Vila Belmiro, pela Libertadores.

Perguntado sobre a possibilidade de preservar alguns de seus atletas no jogo contra o São Paulo, Jesualdo pediu o auxílio de Luan Peres na resposta, questionando se o zagueiro gostaria de ser poupado: “Tu vai ser sincero, hein, Luan? Jogou todas…”. Em resposta, o defensor não pensou duas vezes: “Não quero. Ninguém quer. Ainda mais em um clássico”.

Jesualdo aproveitou a participação de Luan Peres para falar sobre a sequência de jogos do Santos. O treinador evitou antecipar como montará sua equipe e deixou claro que fará uma análise da condição física dos jogadores para a partida deste sábado.

“Ouviram? É duplo primeiro, triplo, 10 problemas para mim. Vamos resolver da forma mais proveitosa ao jogador e equipe. Não vou projetar jogo da Libertadores antes do jogo seguinte. Nunca vou fazer. Jogo com características especiais, clássico e todos querem jogar. Estou amarrado com os dois braços e vou resolver isso da forma que achar melhor para a equipe. Forma para chegarmos, discutirmos o jogo e podermos ganhar. Quando terminar, vamos contar as espingardas e ver como estamos para o jogo seguinte”, afirmou Jesualdo.

Além de ser líder de seu grupo na Libertadores, com seis pontos somados, o Santos também ocupa a primeira colocação da chave A do Campeonato Paulista, com 15 pontos.