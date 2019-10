Luan Peres diz que “fogueiras” no Santos mostram confiança de Sampaoli

Luan Peres fez três partidas pelo Santos – e três “fogueiras”. O zagueiro enfrentou Flamengo, Vasco e Internacional, todos fora de casa.

Luan acredita que os contextos mostram a confiança do técnico Jorge Sampaoli no seu futebol.

“Estou feliz pelo que venho apresentando. Aqui no grupo não tem só 11, cada vez um time e formação diferentes. Entro em jogos complicados, técnico mostra confiança em mim. Estou correspondendo à altura e espero que continue assim”, disse Luan Peres, em entrevista coletiva.

Com o empate diante do Inter no último domingo, o Peixe caiu para a terceira colocação, com 48 pontos, a dois do Palmeiras e a 10 do Flamengo. Luan não joga a toalha, mas diz que a única forma é repetir a sequência do primeiro turno, com sete vitórias consecutivas.

“Com certeza. É a única forma de buscar o Flamengo. Temos que fazer por isso, como no primeiro turno. É difícil, Santos é um dos primeiros colocados, todo mundo sabe como o Santos joga, mesmo que mudemos sempre de formação. Clubes já entram diferentes, mais ligados. Nível de dificuldade aumenta. Podemos fazer de novo, sim. Todos sabem da nossa qualidade. Por que não ganhar o próximo jogo e emplacar uma sequência muito boa?”, afirmou o zagueiro.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.