Apresentado no Santos, Luan Peres diz ser zagueiro técnico: “Não vou falar ponto negativo, né?”

Luan Peres foi apresentado como reforço do Santos na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O zagueiro foi emprestado pelo Brugge (BEL) até dezembro de 2020 e vestiu a camisa 14.

Luan diz que é um zagueiro técnico. Ele foi lateral-esquerdo nas categorias de base e atuou no meio-campo na Bélgica.

“Joguei Série A, as últimas três eu participei e vou jogar agora se Deus quiser. Não é estar me achando, mas me considero zagueiro técnico, de boa velocidade. Não vou falar ponto negativo, né? (risos). Todos os zagueiros têm, mas não vou falar. Saída rápida e velocidade na recuperação”, disse Luan.

“Futebol moderno exige mais de uma posição. No Brugge tive poucos jogos como zagueiro, joguei como meia ou ala. Três zagueiros e eu aberto, como na Champions League. Se ele precisar de mim no meio, lateral, zagueiro ou ala, estarei à disposição”, completou.

Luan está no BID e pode ficar à disposição contra o São Paulo no sábado, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele tem a concorrência de Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Wagner Leonardo.

