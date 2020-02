Luan Peres abre as portas para Robinho no Santos: “Um ídolo para todos que viram jogar”

O Santos tem o interesse na contratação de Robinho, que atualmente joga pelo Basaksehir, da Turquia. O Peixe busca aproveitar uma nova regra do futebol turco e vive a expectativa de poder repatriar o atacante em julho. A eventual chegada do ídolo anima o elenco Alvinegro.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, Luan Peres não escondeu que Robinho agregaria muita qualidade ao elenco do Santos, além de destacar a liderança do atacante.

“Claro que seria mais um atrativo para a torcida. Muito bom tê-lo com a gente, fantástico. Um ídolo para a garotada, todos viram ele jogar. Imensa qualidade e seria bem-vindo. Não sabia disso, mas se vier vai ser de total importância. Fica o convite para ele. Portas estão super abertas”, afirmou o zagueiro.

O principal motivo da empolgação do Santos em relação ao retorno de Robinho é uma nova regra no futebol turco: haverá tarifa de 70% no salário de estrangeiros. Dessa forma, a renovação é inviável.

Como o GloboEsporte publicou, houve uma sondagem do Alvinegro em meio a uma conversa para renegociar a dívida de R$ 4 milhões, feita ainda pelo ex-presidente Modesto Roma.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Robinho já teve três passagens pelo clube da Vila Belmiro. Ao todo, o atacante soma 246 partidas pelo Peixe, com 109 gols marcados.