Liberado pelo Santos para exames, Cleber chega na Ponte nesta sexta

A Ponte Preta deve anunciar Cleber Reis como reforço até o fim desta semana. O Santos aceitou a proposta pelo empréstimo do zagueiro até dezembro de 2020.

Liberado pelo Peixe, Cleber é esperado em Campinas nesta sexta-feira para fazer exames médicos. Se aprovado, assinará o contrato.

O Alvinegro dividirá os salários do zagueiro com a Ponte Preta. Os vencimentos são acima do padrão da Série B do Campeonato Brasileiro e equivalem a jogadores titulares na Vila Belmiro, como Everson, Lucas Veríssimo e Soteldo.

Revelado pelo Paulista, Cleber ganhou projeção na Macaca entre 2012 e 2013, antes de reforçar o Corinthians e atuar no Hamburgo (ALE).

Cleber Reis não se firmou no Santos e fez apenas seis jogos antes de ser emprestado para o Coritiba em 2017, Paraná em 2018 e Oeste no ano passado. O contrato com o Peixe termina em 2022.