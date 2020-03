Lesão grave e contrato curto: Santos estuda caso de Rafael Longuine

O Santos estuda com precaução o caso de Rafael Longuine, emprestado ao CRB até dezembro após grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito do meia.

O Peixe ainda não sabe se o empréstimo será mantido, mas se coloca à disposição para o tratamento – a cirurgia será realizada nos próximos dias e ele não deve mais atuar nesta temporada.

O contrato de Longuine termina em maio de 2021 e ele voltaria ao Alvinegro com a possibilidade de assinar um pré-acordo para sair de graça em junho do ano que vem.

A lei prevê a manutenção do vínculo com o clube até a recuperação total da lesão, assim como o caso de Leandro Donizete no América-MG. O CRB paga parte do salário do meio-campista.

Rafael Longuine vinha atuando bem no CRB, com sete gols em 11 jogos. O atleta de 29 anos foi contratado pelo Santos em 2015 e nunca se firmou. Ele atuou por empréstimo também no Coritiba, Guarani e Ponte Preta.