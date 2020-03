Lesão de Renyer pode abrir espaço para outros jovens no Santos

A grave lesão no ligamento cruzado do joelho de Renyer pode abrir espaço para outros jovens jogadores no elenco profissional do Santos.

Dois destaques na base e atualmente no time B surgem como candidatos: Allanzinho, já relacionado por Jorge Sampaoli em 2019, e Matheus Moraes.

Outros dois atletas, já integrados ao grupo principal, esperam mais chances com Jesualdo Ferreira: Lucas Venuto (uma partida) e Tailson (duas partidas).

Renyer torceu o joelho durante treinamentos na seleção sub-17, no Rio de Janeiro, e ficará de seis a oito meses sem treinar com bola. Há a chance de só voltar em 2021.

Promovido por Jesualdo, Renyer atuou três vezes em 2020, a última delas no segundo tempo da derrota para o Ituano.

