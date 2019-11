Leandro Donizete se reapresenta ao Santos nesta sexta

Aos 37 anos, Leandro Donizete se reapresentará ao Santos nesta sexta-feira após o fim do contrato de empréstimo com o América-MG.

O vínculo inicial terminaria em dezembro de 2018, mas acabou estendido três vezes durante o tempo de recuperação de cirurgia no joelho direito no clube mineiro.

“Amanhã (sexta) estará no Santos sendo avaliado pelo departamento médico. A sequência é com eles”, resumiu o empresário Edson Khodor, em contato com a Gazeta Esportiva.

Donizete voltará ao Peixe perto do fim do vínculo – em 31 de dezembro deste ano. Ele foi contratado no fim de 2016 e nunca agradou o torcedor santista. Foram 23 partidas ao todo. O fim do acordo deve ser cumprido com treinos em separado.

O Alvinegro pagava 75% do salário de Leandro Donizete, o equivalente a R$ 225 mil, durante a passagem pelo América. A saída do atleta ao fim da temporada representará alívio para a atual diretoria.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com