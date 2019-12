Kaio Jorge mira Libertadores pelo Santos após melhor ano da vida: “Pronto para todos os desafios”

Kaio Jorge vê 2019 como alicerce para anos de sucesso pelo Santos. O atacante de 17 anos foi integrado definitivamente ao elenco profissional, ganhou notoriedade com o título mundial sub-17 e terminou a temporada em alta.

O Menino da Vila mira a Libertadores da América pelo Peixe após o melhor ano de sua vida. Há a expectativa de mais chances, independentemente da comissão técnica. O titular da posição é Eduardo Sasha e Fernando Uribe pode ser negociado.

“Com certeza foi o melhor ano da minha vida, tive muitas alegrias nessa temporada, tanto defendendo o meu país, quanto com a camisa do Santos. Graças a Deus pudemos conquistar a Copa do Mundo, que era um sonho e um desejo de todos nós, pude ajudar com gols, então tenho certeza de que foi um ano abençoado, em uma temporada de muito aprendizado. Fui integrado de vez com os profissionais, convivi com jogadores de altíssimo nível, aprendi demais, cresci e tenho certeza de que encerro a temporada pronto para todos os desafios que virão”, diz Kaio Jorge.

“Espero que 2020 seja um ano ainda melhor. Vai ser muito bom iniciar a pré-temporada com o grupo, fazer todos os trabalhos e já iniciar forte. Libertadores, claro, é o sonho de todo santista, assim como nosso, mas vamos buscar iniciar o ano bem já para estar no nosso melhor quando as decisões chegarem”, completou.

Kaio disputou sete jogos pelo Santos no ano, num total de 106 minutos, ainda sem gols. No Mundial Sub-17, em compensação, o artilheiro marcou cinco vezes.

