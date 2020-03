Kaio Jorge fala sobre rotina na quarentena: “É hora de ficar em casa”

Com o adiamento dos campeonatos e a suspensão da rotina de treinamentos do Santos, Kaio Jorge tem seguido as indicações para seguir sua preparação em casa. O jovem atacante do Peixe comentou sobre a importância de combater o coronavírus, fazendo o possível para não perder a forma física.

“É ruim sair da rotina, temos que buscar outros meios para nos ocuparmos e mantermos na ativa. Tenho treinado em casa, com um acompanhamento, e vai ser assim até o final dessa quarentena”, disse Kaio Jorge.

A preocupação do jogador não é apenas com os treinamentos. Para Kaio, é importante que as pessoas tenham consciência dos riscos de sair de casa em meio a proliferação do coronavírus.

“Torço para que esse combate ao vírus seja cada vez maior, precisamos de todos unidos, todos com responsabilidade. É hora de ficar em casa e ficar com a família”, afirmou.

Antes da paralisação, Kaio Jorge vinha se firmando na equipe de Jesualdo. O atacante esteve em campo em sete oportunidades, inclusive nas duas primeiras rodadas da Copa Libertadores.

