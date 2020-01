Kaio Jorge e Marinho desfalcam treino do Santos nesta sexta-feira

Após estrear com empate no Campeonato Paulista, o Santos retomou a rotina de treinamentos na tarde desta sexta-feira. As atividades comandadas por Jesualdo Ferreira tiveram os desfalques de Marinho e Kaio Jorge, que se lesionaram no confronto com o Red Bull Bragantino.

Marinho sofreu um trauma no tornozelo esquerdo e é tratado como dúvida para o próximo compromisso do Peixe, visitando o Guarani na segunda-feira. A situação de Kaio Jorge é menos preocupante, mas o garoto ainda não está confirmado para o jogo em Campinas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Quem comentou sobre as possíveis baixas do Santos foi o goleiro Everson, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira: “O Kaio Jorge é um menino da Vila que tem um futuro imenso. O Marinho está numa crescente desde o ano passado, com grandes jogos, é um cara importante para a nossa equipe. A gente pode sentir falta deles, mas temos um elenco”.

“Sabemos que todo grupo tem que ter um grande elenco, não pode ficar refém só de 11 jogadores. Vamos enfrentar uma equipe tradicional que é o Guarani, no Brinco de Ouro, onde eles têm um histórico muito bom. Eles vêm de uma vitória fora de casa por 4 a 0 diante da Inter de Limeira. A gente vai procurar trabalhar, o professor Jesualdo vai ver quais são as melhores peças para que a gente possa buscar nosso objetivo que é a vitória”, completou o goleiro santista.

O confronto entre Guarani e Santos é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista e está marcado para segunda-feira, às 20h (de Brasília).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com