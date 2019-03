Kaio Jorge comemora chance no Santos após frustração: “Fui bem”

Na última terça-feira, Kaio Jorge treinou como titular do Santos no CT Rei Pelé para enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto, um dia depois.

Família e representante foram ao interior para prestigiar o primeiro jogo desde o primeiro minuto com a camisa do Peixe. E pouco tempo antes da ida para o Estádio Santa Cruz, veio a frustração: o técnico Jorge Sampaoli mexeu em todo o esboço e deixou o garoto no banco. E para piorar, ele nem entrou no segundo tempo.

O Menino da Vila de 17 anos ficou chateado, mas na partida seguinte veio a chance – e em um duelo bem mais importante. O centroavante entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Brasil, no último sábado, no Pacaembu, pela ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Tempo suficiente para dar bons toques, segurar a bola e agradar o torcedor.

“Valeu a pena (ter ficado fora em Ribeirão Preto). O professor sabe o que faz. Ele viu que o jogo (contra o Botafogo-SP) era um pouco complicado. A oportunidade apareceu e eu fui bem”, disse Kaio.

“Fiz o que a minha posição pede: o pivô, o facão… Não deu para finalizar, mas creio que na próxima partida vai sobrar uma chance. É continuar trabalhando para ter outras chances”, completou.

Promissor, Kaio Jorge pode ganhar novas oportunidades na sequência do Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Felippe Cardoso não aproveitou as chances recentes e Yuri Alberto luta para ser opção no banco de reservas. Eduardo Sasha foi o escolhido como 9 diante do RB.