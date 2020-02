Kaio Jorge brinca com expectativa de marcar “comemoração eu tenho, falta o gol”

Uma das joias do Santos, o atacante Kaio Jorge ainda busca seu primeiro gol no time principal. Artilheiro na base e da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, o jovem não esconde a expectativa de marcar, mas mostra foco para balançar as redes.

“Sei que na hora certa o gol vai acontecer. Venho treinando finalização diariamente, sempre busco aperfeiçoar, e logo logo o gol irá sair. A comemoração eu tenho, agora falta o gol”, brincou em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira.

Utilizado por Jesualdo Ferreira como centroavante e ponta no Campeonato Paulista, Kaio Jorge também sonha com as Olimpíadas de Tóquio-2020. O atacante causou boa impressão no time sub-17, marcando cinco gols e sendo uma peça importante no time campeão do Mundial.

“Sim, claro. Sonho com isso. Sei que a sub-23 é mais difícil de ser convocado, por conta dos jogadores atuando na Europa, mas não vou desistir, se deus quiser os gols vão começar a acontecer aqui e o professor lá vai estar de olho sim”, comentou.

Além do trio que terminou 2019 como titular no ataque (Soteldo, Marinho e Sasha), Kaio Jorge luta por vaga com Raniel, Uribe e Arthur Gomes; o último, está voltando do departamento médico e vai acirrar a disputa.

“Pressão nenhuma. O Arthur tem muita qualidade. Todos os atacantes do Santos tem muita qualidade. A disputa é sadia, a gente vai trabalhando dia-a-dia e que estiver melhor o professor vai colocar para jogar”, declarou.

O Santos volta a campo no próximo domingo, em duelo contra a Ferroviária, às 19h (Brasília) em Araraquara, pela 6ª rodada do Paulista.

“Eles estavam jogando na Copa do Brasil, ganharam do Avaí. Professor Jesualdo vai passar o vídeo deles, não posso te falar como é que é, mas do pouco que eu vi, posso falar que é um time de muita força, que vai jogar por uma bola ali. Mas a gente é Santos, onde for é para ganhar, então vamos para cima dos caras”, concluiu.