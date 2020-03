Jovem zagueiro fala sobre expectativa de estrear no profissional do Santos

Em momento de paralisação do futebol, o zagueiro Alex Nascimento, de 20 anos, alimenta a expectativa de fazer seu primeiro jogo pelo time profissional do Santos. Recém promovido para o elenco principal, o jogador comentou sobre sua transição com o técnico Jesualdo Ferreira.

“Sinto que estou perto de realizar meu sonho, que é de jogar profissionalmente pelo Santos. Estou procurando concentrar toda minha energia em preparação física e mental”, disse Alex.

O zagueiro também falou sobre a sua adaptação no elenco profissional: “A transição da base para o profissional no meu caso está sendo bem tranquila. O grupo foi receptivo e aos poucos estou adquirindo confiança. Estou procurando analisar os detalhes de posicionamento dos meu companheiros de zaga e seguindo as orientações do professor Jesualdo. No tempo de Deus a minha oportunidade vai aparecer”.

Apesar da preparação, o sonho de Alex foi adiado por conta da pandemia do coronavírus. Afinal, a proliferação da doença fez com que as competições fossem paralisadas. As autoridades do futebol brasileiro têm estudado as opções para o calendário. No momento não há previsão para o retorno das atividades.

