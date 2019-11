Jornalista argentino crava saída de Sampaoli e aponta novo alvo do Santos

O jornalista argentino Luis Fregossi publicou na manhã desta quinta-feira que Jorge Sampaoli aceitou a proposta para comandar o Racing. Ele também informa que o alvo do Santos para a vaga de treinador é Sebastián Becaccece, que recentemente comandou clubes como Independiente e Defensa y Justicia.

Recentemente, Sampaoli recebeu a visita de Diego Milito, diretor de futebol do Racing, para ouvir sobre o projeto do clube. No entanto, o treinador tem declarado que só define o seu futuro após o término do Campeonato Brasileiro.

Apontado como um possível substituto, Becaccece atuou como auxiliar de Sampaoli entre os anos de 2003 e 2015, passando por Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O’Higgins, Emelec, Universidad do Chile e Seleção Chilena.

#Sampaoli ya le dió el sí a Racing y será nuevo DT de la academia, @SantosFC ya busca DT y el primer contactado fue #Becaccece , el ex DT de Independiente — Luis Fregossi (@LuisFregossi) November 28, 2019

O treinador argentino também tem sido especulado para assumir o comando do Athletico Paranaense, que recentemente se despediu de Tiago Nunes.

O futuro do comando técnico do Santos deve ser definido após as últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Sampaoli tem a chance de entrar para a história do Peixe com a melhor campanha do clube nos pontos corridos.

