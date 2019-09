Jorge Sampaoli aprova atitude do Santos em derrota para o Flamengo

O técnico do Santos concedeu uma tranquila entrevista coletiva após perder para o Flamengo em um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A postura do treinador argentino teve total relação com o que a equipe alvinegra apresentou no Maracanã, apesar da derrota.

“Enfrentamos um rival com muita moral, fora de casa. Não nos apequenamos, não tivemos medo, tentamos jogar. Competimos de maneira intensa. A forma que a equipe se portou me deixa tranquilo. Existem formas de perder, mas a de hoje não me preocupa. Santos perdeu o jogo, mas não perdeu sua identidade”, analisou, reforçando a tese de que o Peixe não teve um resultado melhor no Rio de Janeiro por causa do poder de decisão individual.

“Diante da igualdade que se deu hoje, apareceu um jogador que fez um gol que ninguém esperava. Foi muito equilibrado. Existem individualidades que resolvem, não tínhamos muito o que fazer. Nosso time foi valente, não teve medo. Fizemos o que correspondia. Faltou mais pensar na última jogada para tentar um resultado melhor. Viemos buscar a ponta do campeonato e não conseguimos. Foi um jogo igual contra uma equipe que vive um grande momento”, concluiu.

Agora, o Santos terá toda semana livre para se preparar para enfrentar o Grêmio, sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pela 20ª e primeira rodada do Brasileirão.