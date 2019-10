Jorge diz que Diogo Barbosa não tem humildade e relata xingamentos de Felipe Melo

O lateral-esquerdo Jorge reclamou de Diogo Barbosa e Felipe Melo após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Palmeiras nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.

Jorge disse que Diogo não tem humildade e Felipe o xingou nos minutos finais do clássico, enquanto a torcida gritava “Olé”.

“Na primeira partida, que perdemos para eles (4 a 0 no Pacaembu, no primeiro turno), e estávamos conversando sobre o Diogo Barbosa. Tem que ficar mais atento na humildade, ele não tem nenhuma. Felipe Melo é uma pessoa incrível, mas se transforma em campo. Diogo deu risadinha pro Victor Ferraz, tocou de letra e ria. Hoje não fizemos para provocar, jogo estava acabando, estávamos tocando, normal. Dei um passe para trás e Felipe Melo me xingou de vários nomes. Fiquei tranquilo. Professor deve ter acabado o jogo rápido para não expulsar. Mas enfim, temos que comemorar a vitória e descansar para jogar contra o Inter lá dentro”, disse Jorge, ao Esporte Interativo.

Diogo Barbosa teve má atuação e perdeu quase todas para Marinho. Felipe Melo ouviu provocações, fez gesto obsceno e depois provocou o torcedor santista.

O Santos ultrapassou o Palmeiras e assumiu a segunda colocação, a cinco pontos do Flamengo. O Rubro-Negro pode abrir vantagem ao enfrentar o Atlético-MG nesta quinta-feira, no Maracanã.