Jorge conta momento de torcedor do Santos e diz que pode substituir Jean Mota

Jorge teve um momento de torcedor do Santos, na última segunda-feira, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no Pacaembu (veja abaixo).

O lateral-esquerdo apareceu em vídeo do lateral-esquerdo Alan Cardoso nas redes sociais cantando uma das músicas do Peixe depois do gol de Gustavo Henrique, antes da eliminação nos pênaltis.

“Quando fomos para o vestiário, paramos como os torcedores e cantamos juntos na hora do gol. Não consegui me segurar, fui junto com eles, sabendo que estávamos a ponto de chegar numa final. Torcida está de parabéns pelo que fez e não tenho dúvida que vai ser igual na Vila Belmiro ou até melhor, porque sabem que essa classificação é muito importante”, disse Jorge, em entrevista coletiva.

Um dos poucos destaques na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, Jorge pode atuar como meia na partida de volta, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Jean Mota, com pequena lesão no joelho direito, é provável desfalque.

“Infelizmente perdemos um jogador importante, não sei do grau da lesão, que volte o mais rápido possível. Já atuei como meia na base do Flamengo, no Monaco fiz essa função, e vamos ver no treino de hoje o que o professor pode passar. Não sei onde vou jogar, mas vou entrar com toda a garra para ajudar”, afirmou.

“Não conheci ainda a nova Vila Belmiro, não olhei e vou ver pessoalmente. Sei que foi uma transformação enorme pelo que falam, de torcedores mais próximos e é uma sensação maravilhosa para nós. Temos que entrar sabendo de todo o apoio possível para classificar e saber que quando fizermos gols, temos que comemorar com eles ali perto”, concluiu.