Jorge afirma que Santos não lida com obrigação de vencer o Brasileiro

Segundo o lateral esquerdo Jorge, mesmo disputando somente o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, diferentemente dos rivais diretos, o atual vice-líder da competição Santos não tem a obrigação de conquistar a disputa.

Nesta terça-feira, o atleta do Peixe concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e, além da afirmação inicial, falou em inteligência da equipe da Baixada Santista para o restante do torneio brasileiro.

“A gente não lida com obrigação. Claro que queremos vencer tudo, mas vimos nos últimos jogos os torcedores cobrando isso. Estamos tranquilos. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas temos que lidar com a inteligência, saber lidar com os adversários. Claro que, no final do ano, levantar o título é muito importante, mas temos que saber que há um período muito longo até lá. Temos que ficar tranquilos”, afirmou.

Perguntado se o Palmeiras é o grande rival na elite do futebol nacional, Jorge concordou, mas citou também outras equipes que figuram na parte de cima da tabela de classificação da Série A.

“Claro que temos que olhar bastante o Palmeiras. Foram campeões no ano passado, sabemos que é uma equipe que briga sempre em todas as competições que entra. Não só o Palmeiras, como Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional também vem brigando ali em cima. No Brasileirão não podemos olhar pra uma equipe, e sim pra todas, é um campeonato difícil e não tem jogo fácil. Temos que lidar com isso. Olhar pro Palmeiras sim, porque é líder”, completou o defensor.