Joia do Santos, Renyer revela que lesão interrompeu negociações com clubes europeus

Neste domingo, o atacante Renyer foi um dos convidados do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. A joia do Santos estreou na equipe profissional neste ano, porém sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, teve que ser operado e não tem prazo para retornar aos gramados.

Renyer confirmou que teve propostas para sair do Peixe e jogar no futebol europeu. Segundo o jogador, a lesão impediu que as negociações avançassem.

“Tinha essa possibilidade sim. Os caras estavam conversando com os negociantes, só que infelizmente aconteceu essa tragédia e teve que dar uma pausa”, afirmou o atacante de 16 anos.

A oportunidade que o jogador recebeu consolida um ciclo de sete anos de Renyer no Santos. O jovem não esconde a felicidade após estrear pelo clube da Vila Belmiro e quer mostrar seu valor pelo time.

“Eu cheguei no Santos com nove anos, em 2013. Vim batalhando para poder chegar até aqui, desfrutar meu trabalho. Fiquei feliz pela minha estreia, espero poder ajudar mais quando voltar”, disse o jogador.

Renyer fez sua estreia nos profissionais na partida contra a Inter de Limeira, entrando no segundo tempo da vitória do Peixe. O atacante também entrou em mais dois jogos na equipe comandada por Jesualdo Ferreira.