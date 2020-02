Joia da base, Renyer vive expectativa de ter sequência no Santos

A primeira vitória de Jesualdo Ferreira na Vila Belmiro teve participação especial de Renyer, joia da base do Santos. Na última quinta-feira, aos 16 anos e seis meses, o atacante fez sua estreia pelo profissional e superou as marcas de Robinho, Neymar, Gabigol e Rodrygo.

Em entrevista concedida ao site oficial do Peixe, o quinto atleta mais jovem a vestir a camiseta do Alvinegro Praiano comemorou o feito.

“Fico feliz demais por ter estreado já alçando essa marca, ficando do lado desses jogadores gigantes. Porém, ainda é só começo da minha história. Vou trabalhar bastante para buscar objetivos grandes aqui no clube e ajudar meus companheiros na busca de títulos”, falou.

O camiseta 43 elogiou o trabalho de Jesualdo Ferreira e destacou a importância dos treinamentos para conseguir uma sequência de atuações.

“O professor tem conversado muito comigo. Vem me dando várias dicas, principalmente sobre posicionamento, ocupação de espaço no campo. Seguirei trabalhando firme para aproveitar a chance quando ele me chamar”, comentou, acrescentando suas impressões sobre o elenco do Santos.

“Esses primeiros dias estão sendo importantes demais. Venho aprendendo muito com os atletas mais velhos no clube. Estou buscando ‘sugar’ toda a experiência deles para crescer profissionalmente. Ainda estou chegando de mansinho, mas já converso com todos. Aos poucos a gente vai se entrosando mais com todo o elenco. O grupo é bom demais”, finalizou.

Querendo aumentar a distância na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, o Peixe encara o Botafogo-SP na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Veja a lista dos cinco jogadores mais jovens a estrearem pelo Santos FC:

Coutinho: 14 anos e 11 meses e 06 dias, em 17/05/1958 – Santos 7 x 1 Sírio Libanês-GO

Pelé: 15 anos e 10 meses e 15 dias, em 07/09/1956 – Corinthians-SA 1 x 7 Santos

Gabriel: 16 anos, quatro meses e 17 dias, em 16/01/2013 – Santos 4 x 0 Barueri

Sandry: 16 anos, cinco meses e um dia, em 31/01/2019 – Bragantino 1 x 4 Santos

Renyer: 16 anos, seis meses e 18 dias, em 30/01/2020 – Santos 2 x 0 Inter de Limeira

