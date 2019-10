Jogadores da base complementam treino do Santos desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (3), no CT Rei Pelé, o Santos realizou o penúltimo treino antes da partida contra o Vasco, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para sábado (5), às 17h (de Brasília), em São Januário. Durante a atividade, o técnico Jorge Sampaoli chamou alguns atletas da categoria de base para complementar um dos exercícios.

No trabalho, os garotos, que fazem parte da equipe sub-20, tinham que pressionar os arqueiros do time para dificultar a saída de bola. Geralmente, o responsável por essa tarefa é o próprio preparador de goleiros do Peixe, mas o comandante santista quis deixar o treinamento mais complexo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A atividade foi fechada para a imprensa, que só pôde acompanhar o aquecimento da equipe. Recuperando-se de um problema no estômago, o volante Jobson não foi para o campo e ficou na parte interna do centro de treinamento.

Para o duelo contra o Cruz-maltino, Lucas Veríssimo, expulso contra o CSA na última rodada, não estará à disposição de Sampaoli. Por outro lado, Marinho está de volta após cumprir suspensão. Assim, o Alvinegro Praiano deve ir a campo com: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar (Luiz Felipe), Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho (Derlis González ou Uribe), Eduardo Sasha e Soteldo.

Ocupando a terceira colocação com 41 pontos conquistados, o Santos tenta conquistar os três pontos contra os cariocas para seguir no grupo de postulantes ao título do Brasileirão. No momento, o Flamengo, com 49 pontos, está na liderança da competição.