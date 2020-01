Jobson treina em mais de uma posição e anima Jesualdo no Santos

Destaque do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista em 2019, Jobson só atuou quatro vezes pelo Santos sob o comando de Jorge Sampaoli. E 2020 deve ser bem diferente.

O meio-campista tem agradado ao técnico Jesualdo Ferreira na pré-temporada do Peixe. E atuado em mais de uma posição: de “5” e de “8”.

Jesualdo tem observado Jobson como primeiro volante, na função desempenhada por Alison ou Diego Pituca em 2019, e também mais avançado, onde Carlos Sánchez e Evandro foram costumeiramente titulares na última temporada.

Jesualdo Ferreira gosta de uma saída de bola com qualidade e já falou sobre a importância do camisa 5 ser técnico. Jobson desempenhava essa função no RB.

Carlos Sánchez, depois de faltar por três dias, ainda não reúne as condições físicas ideais. Jesualdo tem feito vários testes e um deles é Jobson, Pituca e Evandro no meio-campo. Christian Cueva também tem sido visto de perto, assim como Arthur Gomes.

Jobson foi contratado por R$ 4 milhões junto ao Red Bull Brasil e o vínculo vale até 15 de abril de 2024. O volante teve oportunidades de sair, mas optou por permanecer.