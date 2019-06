Jobson se adapta nos treinos do Santos para tentar substituir Jean Lucas

Jobson foi contratado pelo Santos em abril, depois de se destacar pelo Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, e não estreou até a pausa para a Copa América. A expectativa é por um segundo semestre bem diferente.

Homem de contenção no RB, Jobson tem sido preparado por Jorge Sampaoli para sair mais, apoiar o ataque e ajudar nas triangulações pelos lados do campo, como Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA), fazia.

“Jean Lucas é um grande jogador, que com 20 anos chegou ao Campeonato Francês. Temos grandes jogadores. Fico observando o ponto forte de todos para ter um pouco de cada um e pegar as características boas e os bons exemplos para agradar a torcida e o treinador”, disse Jobson, em entrevista coletiva.

“Estou trabalhando um pouco diferente, porque lá eu era primeiro volante e o Sampaoli pede para que eu fique mais na frente. Estou tendo um pouco de dificuldade, mas estou assimilando. Gosto de trabalhar a bola e rodar o time, meu estilo é diferente do Jean Lucas. Agora, o Sampaoli tem pedido para eu ficar mais pela frente e pelos lados. Estou começando a assimilar bem”, completou o volante de 23 anos.

Jorge Sampaoli tenta encontrar soluções caseiras, mas pede um substituto para Jean Lucas à diretoria. O técnico já fez algumas indicações e procura a melhor opção junto à análise de desempenho.

