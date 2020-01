Jobson revela conversa com Jesualdo e espera maior sequência em 2020

O meio-campista Jobson foi o escolhido para da entrevista coletiva no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. Inevitavelmente, o jogador comentou sobre a chegada de Jesualdo Ferreira no comando do Santos e projetou sua temporada 2020.

“Estou otimista para jogar mais vezes e mostrar meu futebol. Jesualdo procura passar confiança para dentro de campo e desempenhar um bom papel. Otimista você tem que estar só por vestir essa camisa, sei que não caí aqui de paraquedas”, comentou.

Contratado ao fim do Campeonato Paulista do ano passado, depois de se destacar pelo Red Bull Brasil, o jogador de 24 anos não teve uma sequência de jogos com Jorge Sampaolli. Com a camisa alvinegra, foram apenas quatro jogos desde sua chegada em abril.

Apesar de pouco conseguir apresentar seu futebol, o volante tira 2019 como uma temporada de aprendizado e quer ter mais sucesso agora.

“Não vejo como um ano que deu errado. Vejo como aprendizado que tenho que evoluir. Todos temos que evoluir na profissão. O que o Sampaoli fez foi muito bom, tentei aprender com tudo e agora quero ouvir tudo que o professor Jesualdo passar para ter um grande ano com o Santos”, disse.

Entrar em campo depende, agora, do treinador Jesualdo Ferreira, com quem Jobson revelou, em tom esperançoso, ter tido uma conversa especial.

“Ele disse que eu e Alison eramos ótimos jogadores. Chegou em mim e disse que tenho que me adaptar a jogar de primeiro, de segundo e até de zagueiro. Procuro fazer todos os trabalhos que pede para ficar à disposição”, finalizou.

O Santos tem estreia oficial marcada para o próximo dia 23, contra o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Além do estadual, em 2020 o Alvinegro Praiano terá também as disputas da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.